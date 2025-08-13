4 yıllık imza! Alexander Sörloth\'u resmen duyurdular

Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarıyla da konuşulan Alexander Sörloth, kendisine kulüp aramaya başladı.

SÖRLOTH SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid Alexander Sörloth için 25 milyon euro talep ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Alexander Sörloth'u transfer etmek için harekete geçti. Ada temsilcisinin Alexander Sörloth için istenen bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ve Atletico ile masaya oturmayı hedeflediği belirtildi.

Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Alexander Sörloth'un da Aston Villa'dan gelen teklife sıcak baktığı ve Unai Emery ile çalışmayı beklediği vurgulandı. Aston Villa'nın, Alexander Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği de bildirildi.