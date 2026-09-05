40 yaşındaki Modric, Hırvatistan Milli Takımı'na yeniden davet edildi - Son Dakika
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40 yaşındaki Modric, Hırvatistan Milli Takımı'na yeniden davet edildi

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İtalya'nın Milan takımında forma giyen Luka Modric, 40 yaşında Hırvatistan Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Modric, Uluslar Ligi'ndeki Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İngiltere maçları için milli takımda yer alacak.

İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu Luka Modric, 40 yaşında Hırvatistan Milli Takımı'na davet edildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Modric'in, Uluslar Ligi'ndeki Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İngiltere maçları için milli takım kadrosuna davet edildiği bildirildi.

Luka Modric, Hırvatistan Milli Takımı'nda 202 maçta 29 gol kaydetti.

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmış, Slaven Bilic göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 40 yaşındaki Modric, Hırvatistan Milli Takımı'na yeniden davet edildi - Son Dakika

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