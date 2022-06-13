400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

13.06.2022 09:57
400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

Denizli'de 26 bisiklet kulübünden 250 den fazla sporcunun geldiği Çivril'de bu yıl 4.sü yapılan bisiklet festivali tamamlandı.

Denizli'de 26 bisiklet kulübünden 250 den fazla sporcunun geldiği Çivril'de bu yıl 4.sü yapılan bisiklet festivali tamamlandı.

Çivril Belediyesi tarafından organize edilen, Çivril ve ülkenin farklı noktalarından gelen yaklaşık 400 bisiklet sporcusu ve gönüllüsünün katıldığı bisiklet festivali tamamlandı. Bu yıl festivalin onur konuğu balayını bisiklet festivalinde yapan yeni evli Ayhan – Funda çifti oldu. Geçen hafta evlenen çift bisikletleri ile Çivril'e gelerek balayını Çivril Bisiklet Festivalinde yaptı.

26 Bisiklet kulübünden yaklaşık 400 sporcunun desteklediği Çivril Bisiklet Festivalinde sporcular 2 günde yaklaşık 300 kilometrelik turla Çivril'in mahalle ve turistik yerlerini gezdi. Beydilli Nilüfer parkında sona eren bisiklet turuna Eskişehir, İstanbul, Uşak, Pamukkale, Kütahya, İzmir, Manisa, Antalya, Elmalı, Simav, Konya, Trabzon, Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Çanakkale'den bisiklet kulüplerinin sporcuları ile Cezayirli bisikletçi ve Çivril'den sporcular katıldı.

Mehmet – Duygu Kırkıcı çifti, renkli görüntülerin yaşandığı Çivril Bisiklet Festivalinin 4'üncüsüne İstanbul'dan bisikletle 550 kilometre gelerek katıldı. - DENİZLİ

400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı
400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı
400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı
400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

YORUMLAR
500
Yakıt tankeri karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı Yakıt tankeri karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı Çevre ve değerlerine duyarlı çocuklar kültür şenliğinde buluştu Çevre ve değerlerine duyarlı çocuklar kültür şenliğinde buluştu
Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
08:43 Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor
08:38 Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: 400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement