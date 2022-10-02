Tokyo , Berlin , Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Kaynak: AA

New York, Chicago, Berlin, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atletizm: Londra Maratonu - Son Dakika

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