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42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu - Son Dakika

42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

20.02.2022 15:07
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı maratonun bu yılki motto su "Dünyanın sana ihtiyacı var" oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl 'Dünyanın sana ihtiyacı var' sloganı ile koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 km ve 21 km Yarı Maraton koşusu ile Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi yaptığı açıklamada, "Trabzon Uluslararası yarı maratonu gerçekten çok kadim bir yarış. Türkiye'de çok eskiden beri devam eden yarışlar arasında ve bu sene 42.'sini düzenliyoruz. Çok coşkulu, çok yüksek katılımlı, çok heyecanlı bir organizasyon ve yarış oldu. Biz de en başından beri takip ettik. Ben öncelikle bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Halk koşusuna katılan, 10 K'ya ve 21 K'ya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. ve yine tabi bu yarışlarda derece yapan değerli sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

"Dünyanın sana ihtiyacı var"

Çevre dostu bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, bir özelliğimiz var. Biz çevre dostu bir belediyeyiz. Bizim çevre hassasiyetimiz bütün hizmetlerimizde ilk planda gelir. Geçen yıl yaptığımız organizasyonda da yine bir mottomuz vardı. 'Sıfır atık' mottosuyla yapmıştık. Bu yıl yine önemli bir çevre sorununa işaret ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadele Türkiye'nin de dünyanın da önümüzde ki on yıllarda en önemli meselelerinden bir tanesi. Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bu manada Paris Anlaşması'nı imzalayarak iklim değişikliği ile mücadelede belli taahhütlerde bulundu. İnşallah bu taahhütlerin yerine getirilmesi anlamında yerel yönetimler olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu sene ki mottomuz 'Dünyanın sana ihtiyacı var' iklim değişikliğiyle mücadelede bu manada ve su kaynaklarının azalmasına karşı mücadelede bir ciddi uyarı. Trabzon'dan güçlü bir şekilde güçlü bir ses olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye Trabzon'dan destek veriyoruz. Bu seneki mottomuzda bu nedenle bu oldu. Tekrar sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde misafir ettiğimiz çok değerli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Maratonun ardından törende dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Trabzon yarı maratonda dereceye giren sporcular şu şekilde:

10K Erkekler koşusunda; Süleyman Bekmezci birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Abdullah Tuğluk üçüncü olurken, 10K kadınlar koşusunda; Fatma Arık birinci, Tuğba Akın ikinci, Marine Chokheli üçüncü oldu. 21K erkekler koşusunda; Ramazan Özdemir birinci, Ersin Tekal ikinci, Murat Emektar üçüncü oldu. 21K kadınlar koşusunda ise, Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Büşra Nur Koku üçüncü olarak tamamladı. - TRABZON

42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu
42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 42. Uluslararası Trabzon yarı maratonu koşuldu - Son Dakika Spor


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