44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor

44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlayacak.
Hindistan'ın Chennai kentinde 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olimpiyatta Türkiye'yi 10 satranççı temsil edecek.
Genel kategoride erkeklerde büyük ustalar (GM) Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Cemil Can Ali Marandi ve Dragan Solak şampiyonada yer alacak.
Kadınlarda ise Kadın Uluslararası Usta (WIM) Ekaterina Atalık, Kadın FIDA Usta (WFM) kategorisinde bulunan Gülenay Aydın, Duru Okuyaz, Buse Naz Koçyiğit ve Kadın Usta Adayı (WCM) Çiğdem Onur Türkiye adına başarı kovalayacak.
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