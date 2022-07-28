44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor - Son Dakika
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44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor

28.07.2022 16:14
44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor

44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlayacak.

44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlayacak.

Hindistan'ın Chennai kentinde 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olimpiyatta Türkiye'yi 10 satranççı temsil edecek.

Genel kategoride erkeklerde büyük ustalar (GM) Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Cemil Can Ali Marandi ve Dragan Solak şampiyonada yer alacak.

Kadınlarda ise Kadın Uluslararası Usta (WIM) Ekaterina Atalık, Kadın FIDA Usta (WFM) kategorisinde bulunan Gülenay Aydın, Duru Okuyaz, Buse Naz Koçyiğit ve Kadın Usta Adayı (WCM) Çiğdem Onur Türkiye adına başarı kovalayacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Yılmaz, Emre Can, Türkiye, India, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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