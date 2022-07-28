Hindistan'ın Chennai kentinde 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olimpiyatta Türkiye 'yi 10 satranççı temsil edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Yılmaz, Emre Can, Türkiye, India, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 44. Dünya Satranç Olimpiyatı yarın Hindistan'da başlıyor - Son Dakika

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