45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi. Tüm gollerin ikinci yarı atıldığı maçta Erol Bulut'un öğrencileri son 3 karşılaşmada 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 8. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarısı 0-0 biten Gaziantep FK- Altay maçının ikinci yarısında gol yağmuru yaşandı. Tam 5 golün atıldığı 45 dakika sonucunda ev sahibi ekip maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı. GAZİANTEP'TEN SON 3 MAÇTA 2. GALİBİYET Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller 52. ve 61. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Merkel ile 73. dakikada Dicko attı. Altay'ın tek golünü ise 63. dakikada Erhan Çelenk kaydetti. Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, 11 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.

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