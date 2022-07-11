46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

11.07.2022 22:30
46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde düzenlenen 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri'ni, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek kazandı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde düzenlenen 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri'ni, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek kazandı.

Yapraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona 20'si başpehlivan olmak üzere 285 güreşçi katıldı.

Yapraklı Yaylası'ndaki organizasyonun final maçında Kırkpınar'ın finalistleri Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada Cengizhan Şimşek, rakibine bir kez daha üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Güreşlerde İsmail Koç ve Okan Acar da üçüncülüğü paylaştı.

Başpehlivan Şimşek'e madalyasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı verirken, Vali Abdullah Ayaz da Mustafa Taş'a ödülünü takdim etti.

İsmail Koç ödülünü AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun elinden alırken, güreş ağası Merdan Tekmen de Okan Acar'ın ödülünü verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki yağlı güreş organizasyonları arasında ilk beşte olan Yapraklı'daki müsabakaları heyecanla izlediklerini söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, "İnşallah bu desteğimiz, Yapraklı'nın yiğit evlatlarının ata sporunu gelecek nesle aktarması hususunda el birliğiyle mücadelemiz, yatırımlarımız sonuna kadar devam edecek. İnşallah hep beraber Yapraklı'nın altyapı tesisleri noktasında da gençlerimize, gençlik merkezi kazandırmak suretiyle ata sporlarımızı da en yüksek noktaya çıkarmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

Güreş meydanlarının başpehlivanı olduğu gibi siyaset meydanının da başpehlivanı bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siyaset meydanının başpehlivanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve bayramınızı kutladıklarını ifade ediyor, selam ve saygılarını iletiyorum. Malumunuz, geçen hafta canlı bir anketi hep beraber gerçekleştirdik. Çankırı Dodurga'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kalesi olan Çankırı'dan yüzde 87 oy oranında siyaset meydanında ortaya çıkan tablo, Yapraklı'ya yeni bir rakip kazandırmıştır. İnşallah Türkiye'nin kilit taşı olan Çankırı'dan en güzel neticeleri tüm Türkiye'ye ve dünyaya hep beraber ulaştıracağız."

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreşlere Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yapraklı, Çankırı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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