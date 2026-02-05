40 ülkeden binlerce sporcu Trabzon'da koşacak - Son Dakika
40 ülkeden binlerce sporcu Trabzon'da koşacak

05.02.2026 15:07
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 40 farklı ülkeden katılımcıyla 15 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik parkurlar yer alacak ve kayıtlar sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu bu yıl 46. kez koşulacak. Organizasyona 40 farklı ülkeden profesyonel atletlerin katılması beklenirken, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi kayıt yaptırdı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 'Koş Dünyaya Nefes Ol' sloganıyla düzenlenecek olan 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 15 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Maratona aralarında elit sporcuların da bulunduğu 40 farklı ülkeden profesyonel atletlerin katılması beklenirken, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi kayıt yaptırdı.

Maratonda farklı yaş grupları ve koşu seviyelerine hitap eden parkurlar yer alacak. 21 kilometrelik Yarı Maraton ile 10 kilometrelik koşu saat 09.30'da start alacak. Yediden yetmişe tüm vatandaşların katılımına açık olan 4 kilometrelik Halk Koşusu ise saat 09.00'da başlayacak. Organizasyonun en renkli etaplarından biri olması beklenen 4 kilometrelik Çocuk Koşusu ise saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Maraton için başvurular 10 Şubat Salı gününe kadar 'yarimaraton.trabzon.bel.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

