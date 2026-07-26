47 maçta 21 gol atmıştı! Trabzonspor\'dan forvete sürpriz hamle

Şu ana kadar kadrosuna 10 yeni takviye yaparak sezona hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadro derinliğini artırma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, hücum hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı.

HÜCUMA GENÇ GOLCÜ: ALİ HABEŞOĞLU

Trabzonspor'un forvet hattı için listesine eklediği isim Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu oldu. Geride kalan sezonda 1. Lig'de sergilediği performansla teknik heyetin takdirini toplayan 21 yaşındaki santrfor, çıktığı 47 maçta 14 gol atıp 7 asist yaparak toplam 21 gole katkı sağladı.

KULÜPLE TEMAS SÜRÜYOR

Trabzonspor yönetiminin oyuncunun kulübü ile temaslarını sürdürdüğü ve bu transferi kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi.