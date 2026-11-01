48. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu, toplam 190 bin dolar dağıtıldı - Son Dakika
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48. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu, toplam 190 bin dolar dağıtıldı

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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Erkekler ve kadınlarda birincilere 50'şer bin dolar verilirken toplam 190 bin dolar dağıtıldı, ilk 5'e giren Türk atletlere ise 500 bin lira ödül verildi.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu sona erdi.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) "Gold Label" kategorisinde yer alan maratonda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50'şer bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin dolar, üçüncüler ise 10'ar bin dolar ödül alırken, toplam 190 bin dolar ödül dağıtıldı.

Öte yandan erkeklerde parkur rekorunun kırılması dolayısıyla 5 bin dolar daha para ödülü takdim edildi.

Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda ilk 5'e giren sporculara toplam 500 bin lira para ödülü verildi.

Tekerlekli sandalye koşucuları için de birinciye 40 bin, ikinciye 35 bin ve üçüncüye 30 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
İstanbul MaratonuTürkiyeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 48. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu, toplam 190 bin dolar dağıtıldı - Son Dakika
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