Mesir coşkusu sporla başladı - Son Dakika
19.04.2026 15:11  Güncelleme: 15:12
Manisa'da düzenlenen 486'ncı Uluslararası Mesir Macunu Festivali, satranç, briç, trap ve skeet gibi çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Festivalde 178 satranç oyuncusu, 220 briç oyuncusu ve birçok atıcı, yarışmalarda yeteneklerini sergiledi.

Manisa'da 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali, satrançtan atıcılığa, briçten gençlik organizasyonlarına kadar uzanan geniş katılımlı spor etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 486'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce sporcunun katıldığı satranç, briç, trap ve skeet turnuvaları büyük rekabete sahne oldu.

Festival kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Mesir Satranç Turnuvası, Saruhan Otel'de 178 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış hamlesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Eğitim Kurulu Başkanı Gürkan Aydeniz, Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, Başhakem Hasan Karaköse ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen tarafından birlikte yapıldı.

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, geçen yıl ilki düzenlenen turnuvanın bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek destek veren kurumlara teşekkür etti. Müjde Günderen ise bu tür organizasyonların çocuklar ve gençler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Amacımız gençlerimizin geleceğe daha umutla bakmasını sağlamak" dedi.

Trap ve skeet atışlarında kıyasıya mücadele

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden trap ve skeet turnuvaları da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Salihli'de düzenlenen trap yarışmasına 85 sporcu katılırken, Manisa merkezde yapılan skeet turnuvasında ise 57 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı.

Briç turnuvasına yoğun ilgi

Zeka sporlarının önde gelen branşlarından briçte ise 220 sporcu mücadele etti. Turnuvanın açılışında konuşan Briç İl Temsilcisi Hasan Ulusoy, spora sağladığı katkılar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, belediye olarak spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:29:42. #7.13#
