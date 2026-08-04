5-0 kaybettiler! Beşiktaş\'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu yolunda heyecan artarken Beşiktaş’ı yakından ilgilendiren kritik mücadelede Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris’i ilk maçta 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.

DİNAMO ZAGREB'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Sahasındaki üstün oyunuyla tur kapısını ardına kadar aralayan Hırvat temsilcisi, rövanş öncesi gövde gösterisi yaptı. Hırvat ekibine galibiyeti getiren golleri Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojkovic ve Lukas Kacavenda kaydetti.

TURUN KAYBEDENİ BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Siyah-beyazlılar, perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, Hradec Kralove engelini aşması durumunda play-off turundaki rakibini bu eşleşmeden alacak. Statü gereği Beşiktaş, turu geçmesi halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. İlk maçtaki 5-0'lık skorun ardından Kauno Zalgiris’in elenerek Beşiktaş’ın muhtemel rakibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.