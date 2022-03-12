5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı - Son Dakika
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5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı

12.03.2022 23:46
5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi.

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi.

Ata Sporları Federasyonu, Antalya Okçular Tekkesi ve Kepez Belediyesince ortaklaşa düzenlenen yarışmada, 6 kategoride 45 sporcu yarıştı.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Okçular Tekkesi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın fethinin 815. yılını kutladıklarını söyledi.

Antalya'yı İslam şehri yapan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev ile ordusuyla bu uğurda mücadele etmiş tüm ecdadı rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Uçar, "2017'de Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan Beyefendinin teşrif ettiği federasyonumuzun genel kurulundaki bir sözünü sizlerle paylaşmak isterim. 'Biz sporu, rakibi ezmek için değil, rakiple yarışmak suretiyle kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da gelişmenin hedeflendiği bir aktivite olarak, daha iyi bir kul olmak, daha iyi bir insan olmak içindir.' Bu kıymetli sözler, federasyonumuzun ana felsefesini oluşturmuştur." diye konuştu.

Uçar, milletin değerlerini ve kültürünü derinden analiz ederek yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bilal Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirerek, "Liderliğinde yol almaktan gurur ve onur duyuyor, buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz." ifadelerini kulandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye de teşekkür eden Uçar, desteklerini her daim yanlarında hissettiklerini vurguladı.

5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı
5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı
5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı
5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı

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Okçular Tekkesi, Okçuluk, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. Antalya 1207 Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması tamamlandı - Son Dakika
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