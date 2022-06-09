5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi - Son Dakika
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5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi

09.06.2022 14:34
5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.

Gösteride güven atışı ise büyük heyecana sahne oldu. Okçular at sürdükleri sırada kalkanların arkasına yerleşen takım arkadaşlarının kalkanlarına ok attı.

Gösterinin son bölümünde 'Düşman kellesi alma' antrenmanı sergilendi. Atlı okçular, bu bölümde insan boyunda yüksekliğe sahip bir noktaya yerleştirilen karpuzları at sırtında koşu halinde kılıç darbesiyle kesmeye çalıştılar.

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Kaynak: AA

Okçular, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi - Son Dakika

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