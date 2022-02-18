5. Golf Mad Junior Open'da milliler liderlik yarışını sürdürüyor

Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Golf Mad Junior Open 2022'de milliler liderlik yarışını sürdürüyor.

Antalya'da bulunan Cornelia Golf Kulübü'nün Cornelia Nick Faldo Golf Sahası'nda devam eden müsabakalarda Almanya, Bulgaristan, Çekya, Rusya, Polonya, Ukrayna, Endonezya, Avusturya, Sırbistan, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'den 58'i erkek, toplamda 112 sporcu yer alıyor. Organizasyonda Türkiye'den erkekler U21 kategorisinde, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, Kadirhan Yener, Cem Başpınar, Mert Karabıyık, Bayram Bahri Kara, Efehan Alp, kadınlar U21 kategorisinde Sude Bay, Petek Peker, Ilgın Zeynep Denizci, İrem Demir, Zeynep Sualp, erkekler U16 kategorisinde Arjin Yalçınkaya, Fırat Genelioğlu, Can Özdemir, genç kızlar U16 kategorisinde Deniz Sapmaz, Deniz Kaya, Almina Erdoğan, Lara Sorguç ve U12 kategorisinde Emin Zülfikari mücadelelerini sürdürdü.

Toplamda üç raund oynanacak müsabakaların ikinci raundunun sonunda erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan, Çekyalı rakibi Jakub Sutor'la toplamda 143'er (+1) gross skorla liderliği paylaştı. Can Gürdenli toplamda 148 (+4) gross skorla 4., Kadirhan Yener toplamda 150 (+6) gross skorla 7., Bayram Bahri Kara toplamda 155 (+11) gross skorla 10., Cem Başpınar toplamda 156 (+12) gross skorla 14., Mert Karabayık toplamda 163 (+19) gross skorla 18., Efehan Alp toplamda 177 (+22) gross skorla 22., kadınlar U21 kategorisinde Sude Bay toplamda 151 (+7) gross skorla 3., İrem Demir toplamda 153 (+9) gross skorla 4., Petek Peker toplamda 154 (+10) gross skorla 6., Zeynep Süalp toplamda 156 (+12) gross skorla 8., Ilgın Zeynep Denizci toplamda 163 (+19) gross skorla 14. sırada yer aldı.

Erkekler U16 kategorisinde Arjin Yalçınkaya toplamda 168 (+24) gross skorla 13., Fırat Genelioğlu toplamda 177 (+33) gross skorla 15., Can Özdemir toplamda 182 (+38) gross skorla 16. basamakta yer aldı.

Genç kızlar U16 kategorisinde Deniz Sapmaz, Bulgar rakibi Victoria Georgiev'le toplamda 153'er (+9) gross skorla 2.'liği paylaşırken, Deniz Kaya toplamda 161 (+17) gross skorla 5., Lara Sorguç toplamda 182 (+38) gross skorla 16. sırada ikinci raundu tamamladı. U12 kategorisinde ise Emin Zülfikari toplamda 51 stableford skorla 5. sırada yer aldı.

Yarın oynanacak final raundunun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. 5. Golf Mad Junior Open'da U21 ve U16 kategorilerinde mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi verecekler. - İSTANBUL