5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı sporcuları belli oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 18 milli sporcu yer alacak.
Kadroda şu sporcular bulunuyor:
Kadınlar: Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Rüveyda Arslantaş, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Şevval Beren Mutlu
Erkekler: Ali Uzun, Baran Doruk Şimşek, Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Fuat Özsaatçi, Hamit Demir, İsmet Ayık, Koral Berkin Kutlu, Mustafa Şar, Ömer Onur İnci, Uğur Şenel, Uğurcan Özer.
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