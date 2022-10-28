5 yıl hapsi isteniyordu! Mahkemeden Neymar hakkında karar çıktı - Son Dakika
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5 yıl hapsi isteniyordu! Mahkemeden Neymar hakkında karar çıktı

28.10.2022 19:32

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, 5 yıl hapsi istenen yolsuzluk davasından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Santos'tan Barcelona'ya transferi sürecinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler hakkında mahkeme kararını verdi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Brezilya ekibi Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis istemiyle dava açılan Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.

150 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEP EDİLMİŞTİ

Sporx'te yer alan habere göre, ayrıca yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, babası, Barcelona başkanı ve bazı yöneticilerden toplamda 150 milyon euro tazminat talep edilmişti. Mahkeme delil yetersizliğinden tüm davalıları beraat ettirdi.

ÜCRET ALMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi. Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.

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Barcelona, Neymar, Spor, Son Dakika

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