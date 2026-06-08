Osmangazi\'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti

50. Yeşil Bursa Rallisi'nin üçüncü ayağı olarak gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'nin en başarılı ekipleri, Bursa'nın zorlu asfalt etaplarında kıyasıya mücadele etti. Türkiye ile Avrupa ralli şampiyonalarında Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Team Binance Türkiye pilotu Kübra Denizci Keskin, kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikincilik başarısı gösterdi.

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 50. Yeşil Bursa Rallisi, Türkiye'nin en başarılı ekiplerinin mücadele ettiği heyecan dolu yarışlara sahne oldu. 54 ekibin start aldığı ve 44 ekibin tamamlayabildiği rallide, 9 etabın 7'sinde en iyi zamanı kaydeden Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi zafere ulaştı. BC Vision Egemot Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay'ın ikinci olarak podyuma çıktığı rallinin üçüncüsü de GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın oldu. Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan ve Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallide, Kazaz- Silvestre ikilisi genel klasmandaki başarısını Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar kategorilerindeki birinciliklerle sürdürdü.

Türkiye ile Avrupa ralli şampiyonalarında Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Team Binance Türkiye pilotu Kübra Denizci Keskin, kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikincilik başarısı gösterdi. Yarışların ardından yaptığı açıklamada desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden Keskin, "Kendi evimizde, Yeşil Bursa Rallisi'nin 50. yılında podyumdayız. Adrenalini ve rekabeti yüksek bir mücadeleyi geride bırakarak hem kategorimizde, hem de kadın pilotlarda ikinci sırada tamamladık. Sezon tüm hızıyla devam ediyor. Biz de yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.

50. Yeşil Bursa Rallisi'nde dereceye giren sporculara kupalarını Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan takdim etti. Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan Başkan Fatih Karayılan, Yeşil Bursa Rallisi'nin 50. yılına yakışır bir organizasyonu geride bıraktıklarını kaydederek, Osmangazi Belediyesi olarak spora destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Üç gün boyunca Bursalı sporseverler tarafından yoğun bir ilgi ile takip edilen 50. Yeşil Bursa Rallisi'nde iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi olurken, ekip aynı zamanda Remed Özel Ödülü'nü de kazandı. Sınıf 3'te Hüseyin Çetmen-Soner Çevik, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N'de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler olurken, Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini elde etti. Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş-Sevi Akal birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 3 birinciliğinin de sahibi oldu. Kupada ev sahibi ekip Hakan Ertarman-Yasin Tomurcuk ikinci ve Kategori 2 birincisi olurken, Orçun Nural- Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı. Levent Acar-Serhat Sertepe ekibi Kategori 1 birinciliğini elde ederken, kadın pilotlar birincisi Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldu.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, Kapadokya Rallisi ile devam edecek. - BURSA