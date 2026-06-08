Osmangazi'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti

Osmangazi\'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti
08.06.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

50. Yeşil Bursa Rallisi'nde 54 ekip start aldı, 44 ekip tamamladı. Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi genel klasmanda birinci olurken, Team Binance Türkiye pilotu Kübra Denizci Keskin kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikincilik elde etti.

50. Yeşil Bursa Rallisi'nin üçüncü ayağı olarak gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'nin en başarılı ekipleri, Bursa'nın zorlu asfalt etaplarında kıyasıya mücadele etti. Türkiye ile Avrupa ralli şampiyonalarında Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Team Binance Türkiye pilotu Kübra Denizci Keskin, kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikincilik başarısı gösterdi.

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 50. Yeşil Bursa Rallisi, Türkiye'nin en başarılı ekiplerinin mücadele ettiği heyecan dolu yarışlara sahne oldu. 54 ekibin start aldığı ve 44 ekibin tamamlayabildiği rallide, 9 etabın 7'sinde en iyi zamanı kaydeden Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi zafere ulaştı. BC Vision Egemot Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay'ın ikinci olarak podyuma çıktığı rallinin üçüncüsü de GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın oldu. Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan ve Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallide, Kazaz- Silvestre ikilisi genel klasmandaki başarısını Sınıf 2, Power Stage ve Genç Pilotlar kategorilerindeki birinciliklerle sürdürdü.

Türkiye ile Avrupa ralli şampiyonalarında Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Team Binance Türkiye pilotu Kübra Denizci Keskin, kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikincilik başarısı gösterdi. Yarışların ardından yaptığı açıklamada desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden Keskin, "Kendi evimizde, Yeşil Bursa Rallisi'nin 50. yılında podyumdayız. Adrenalini ve rekabeti yüksek bir mücadeleyi geride bırakarak hem kategorimizde, hem de kadın pilotlarda ikinci sırada tamamladık. Sezon tüm hızıyla devam ediyor. Biz de yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.

50. Yeşil Bursa Rallisi'nde dereceye giren sporculara kupalarını Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan takdim etti. Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan Başkan Fatih Karayılan, Yeşil Bursa Rallisi'nin 50. yılına yakışır bir organizasyonu geride bıraktıklarını kaydederek, Osmangazi Belediyesi olarak spora destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Üç gün boyunca Bursalı sporseverler tarafından yoğun bir ilgi ile takip edilen 50. Yeşil Bursa Rallisi'nde iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı ekibi olurken, ekip aynı zamanda Remed Özel Ödülü'nü de kazandı. Sınıf 3'te Hüseyin Çetmen-Soner Çevik, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N'de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan ekipler olurken, Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini elde etti. Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş-Sevi Akal birinciliği kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 3 birinciliğinin de sahibi oldu. Kupada ev sahibi ekip Hakan Ertarman-Yasin Tomurcuk ikinci ve Kategori 2 birincisi olurken, Orçun Nural- Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı. Levent Acar-Serhat Sertepe ekibi Kategori 1 birinciliğini elde ederken, kadın pilotlar birincisi Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi de Sevi Akal oldu.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, Kapadokya Rallisi ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi
Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Gazze’deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı Bakan Gürlek’ten tam destek geldi Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

11:10
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 11:17:36. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'de 50. Yeşil Bursa Rallisi nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.