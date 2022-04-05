5000 Evlerspor namağlup şampiyon - Son Dakika

Karabük U-18 Futbol Ligi takımlarından 5000 Evlerspor sezonu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Karabük U-18 Futbol Ligi'nde mücadele eden 5000 Evlerspor, 12 karşılaşmada 10 galibiyet 2 beraberlikle 32 puan toplayarak sezonu tamamladı. Hasan Haznedar teknik direktörlüğünde namağlup olarak şampiyon olan takım, rakip kaleleri 38 kez havalandırırken kendi kalesinde yalnızca 11 gol yedi.

Kulüp Başkanı Metin Güney, "Sezonu 32 puanla kapatarak şampiyon olmanın sevincini yaşıyoruz. Oyuncularımızın hepsi çok başarılı ve gelecek vaat ediyor. Büyük bir çalışma ve emekle mücadele ruhunu ortaya koyan futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah katılacağımız Türkiye U-18 şampiyonasında da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi. - KARABÜK