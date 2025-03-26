52 Orduspor, Aliağaspor\'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında 52 Orduspor, sahasında Aliağaspor Futbol Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Hakan Ergin, Hakan Erkan, Batuhan Topçu
52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Nazmi Candoğan, Berkay Arı (Faruk Öcal dk. 62), Ali Kemal Başaran (Yusuf Atasoy dk. 84), Kadir Ari, Bilal Gülden (Uğur Ayhan dk. 62), Nevzat Bilen, Ufuk Özcan, Harun Özcan Emre Gemici, Enes Yetim (Emre Fırtına dk. 46, Gencay Erten dk. 84)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Yiğit Bayındır dk. 90), Kerem Paykoç, Yusuf Erdem Gümüş, Muhammed Raşit Şahingöz (Muhammet Düzgüner dk. 90), Mustafa Saymak (Eray Akar dk. 68), Oğuzhan Yıldırım, Hasan Çelik (Ahmet Uzun dk. 73), Mehmet Uysal (Malik Karaahmet dk. 68), Mehmet Fuat Gölbaşı
Goller: Nevzat Bilen (dk. 39 pen.) (52 Orduspor FK), Hasan Çelik (dk. 45+1), Malik Karaahmet (dk. 82) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Oktay Kancı, Hakan Demir, Yusuf Erdem Gümüş, Muhammed Raşit Şahingöz, Ahmet Pekgöz (Aliağaspor FK), Bilal Güden, Ufuk Özcan, Uğur Ayhan (52 Orduspor FK) - ORDU
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