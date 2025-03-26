52 Orduspor, Aliağaspor'a Yenildi - Son Dakika
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52 Orduspor, Aliağaspor'a Yenildi

52 Orduspor, Aliağaspor\'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 52 Orduspor, Aliağaspor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Nevzat, Hasan ve Malik'ten.

26.03.2025 18:40
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TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında 52 Orduspor, sahasında Aliağaspor Futbol Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Hakan Ergin, Hakan Erkan, Batuhan Topçu

52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Nazmi Candoğan, Berkay Arı (Faruk Öcal dk. 62), Ali Kemal Başaran (Yusuf Atasoy dk. 84), Kadir Ari, Bilal Gülden (Uğur Ayhan dk. 62), Nevzat Bilen, Ufuk Özcan, Harun Özcan Emre Gemici, Enes Yetim (Emre Fırtına dk. 46, Gencay Erten dk. 84)

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Yiğit Bayındır dk. 90), Kerem Paykoç, Yusuf Erdem Gümüş, Muhammed Raşit Şahingöz (Muhammet Düzgüner dk. 90), Mustafa Saymak (Eray Akar dk. 68), Oğuzhan Yıldırım, Hasan Çelik (Ahmet Uzun dk. 73), Mehmet Uysal (Malik Karaahmet dk. 68), Mehmet Fuat Gölbaşı

Goller: Nevzat Bilen (dk. 39 pen.) (52 Orduspor FK), Hasan Çelik (dk. 45+1), Malik Karaahmet (dk. 82) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Oktay Kancı, Hakan Demir, Yusuf Erdem Gümüş, Muhammed Raşit Şahingöz, Ahmet Pekgöz (Aliağaspor FK), Bilal Güden, Ufuk Özcan, Uğur Ayhan (52 Orduspor FK) - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 52 Orduspor, Aliağaspor'a Yenildi - Son Dakika

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