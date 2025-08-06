52 Orduspor FK\'nın İŞKUR İlanı Viral Oldu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden 52 Ordu spor FK'nın İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı vermesi, sosyal medyada viral oldu. 1 Ağustos tarihinde verilen ilana 9 kişi başvuru yaparken, ilan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

TFF 3'üncü Lig takımlarından 52 Orduspor FK, İŞKUR'a futbolcu ilanı verdi. İŞKUR'un internet sitesi üzerinden iş arama kısmına giren kişiler, 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan ilanın son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi. İlanı 274 kişi görüntülerken, 9 kişi başvuru yaptı. Futbolcu ilanı kısa bir süre sonra kaldırıldı. Bu durumun, geçmiş yıllarda farklı spor kulüpleri tarafından da yapılan bir uygulama olduğu, SGK teşvikinden yararlanmak adına yapılan bir işlem olabileceği belirtildi. Ayrıca benzer ilanların geçmiş yıllarda farklı kentlerde de yayınlandığı, Türk Meslekler Sözlüğü'nde olan tüm mesleklerde ilan açılabileceği öğrenildi. İŞKUR ve 52 Orduspor FK tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.