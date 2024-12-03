Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Onur Gülter
Reeder Samsunspor: Halil Yeral, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Yunus Emre Çift, Schindler (Dk. 64 Haluk Mustafa Tan), Ali Tarkan (Dk. 82 Kerem Fidan), Tait (Dk. 64 Muhammet Ali Özbaskıcı), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Benasser), Muja, Laura (Dk. 99 Ntcham), Ercan Kara (Dk. 91 Dimata)
52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Karabey, Yunus Emre Köse, Berkay Arı (Dk. 91 Nazmi Candoğan), Emre Fırtına (Dk.88 Enes Yetim), Hüseyin Furkan Uslu (Dk. 90+5 Ali Kemal Başaran), Ufuk Özcan (Dk.100 Uğur Ayhan), Bilal Gülden, Mustafa Yılmaz (Dk. 88 Nevzat Bilen), Harun Özcan (Dk. 88 Emre Gemici), Yusuf Atasoy
Goller: Dk. 25 Ercan Kara (Penaltıdan), Dk. 41 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 16 Harun Özcan, Dk. 79 Yusuf Atasoy (Penaltıdan), Dk. 96 Yunus Emre Köse, Dk. 105+2 Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 78 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: DK. 24 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 29 Emre Fırtına, Dk. 97 Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)
Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek 5. tura yükseldi.
Futbolcular, özel çocuklarla birlikte toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sen yoksan bir eksiğiz" sloganı yazılı pankartla seremoniye çıktı.
Son Dakika › Spor › 52 Orduspor FK, Samsunspor'u Eledi - Son Dakika
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