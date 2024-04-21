52 Orduspor ile Küçükçekmece Sinopspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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52 Orduspor ile Küçükçekmece Sinopspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 52 Orduspor, evinde konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta toplam 6 gol atılırken, 52 Orduspor'dan Nazmi kırmızı kart gördü.

21.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 52 Orduspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor ile 3-3 berabere kaldı.

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Aykut Yılmaz, Recep Korkmaz

52 Orduspor: Ersin, Ahmet Baha, Anıl, Sergen (Fırat dk. 77), Kadir (Halil İbrahim dk. 77), Oğuzhan (Ali Kemal dk. 46), Hüsamettin, Nazmi, Mustafa (Yunus dk. 84), Kerem (Sinan dk. 46), Yusuf

Küçükçekmece Sinopspor: Onur, Osman, Mete Han, Yusuf, Tugay, Sefer (Mehmet dk. 87), Murat, Burak, Burak Can, Esen İslam (Mert dk. 90+2), Eren (Muzaffer dk. 46)

Goller: Mustafa (dk. 30), Sinan (dk. 86), Halil İbrahim (dk. 90+3) (52 Orduspor), Yusuf (dk. 10 ve 39), Eren (dk. 34) (Küçükçekmece Sinopspor)

Kırmızı Kart: Nazmi (dk. 68) (52 Orduspor)

Sarı Kartlar: Anıl, Mustafa, Hüsamettin, Sergen (Halil İbrahim) (52 Orduspor), Sefer, Osman, Yusuf, Mehmet Alp (Küçükçekmece Sinopspor) - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 52 Orduspor ile Küçükçekmece Sinopspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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