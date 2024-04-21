52 Orduspor ile Küçükçekmece Sinopspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 52 Orduspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor ile 3-3 berabere kaldı.
Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Aykut Yılmaz, Recep Korkmaz
52 Orduspor: Ersin, Ahmet Baha, Anıl, Sergen (Fırat dk. 77), Kadir (Halil İbrahim dk. 77), Oğuzhan (Ali Kemal dk. 46), Hüsamettin, Nazmi, Mustafa (Yunus dk. 84), Kerem (Sinan dk. 46), Yusuf
Küçükçekmece Sinopspor: Onur, Osman, Mete Han, Yusuf, Tugay, Sefer (Mehmet dk. 87), Murat, Burak, Burak Can, Esen İslam (Mert dk. 90+2), Eren (Muzaffer dk. 46)
Goller: Mustafa (dk. 30), Sinan (dk. 86), Halil İbrahim (dk. 90+3) (52 Orduspor), Yusuf (dk. 10 ve 39), Eren (dk. 34) (Küçükçekmece Sinopspor)
Kırmızı Kart: Nazmi (dk. 68) (52 Orduspor)
Sarı Kartlar: Anıl, Mustafa, Hüsamettin, Sergen (Halil İbrahim) (52 Orduspor), Sefer, Osman, Yusuf, Mehmet Alp (Küçükçekmece Sinopspor) - ORDU
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
Londra Maratonu'nda erkeklerde Alexander Mutiso Munyao, kadınlarda ise Peres Jepchirchir birinci oldu. Jepchirchir, kadınlarda parkur rekoru kırarak organizasyon tarihinin en iyi derecesine imza attı. Erkeklerde ise Munyao birinci olurken, Kenenisa Bekele ikinci ve Emile Cairess üçüncü oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, evinde golsüz beraberlik ile tamamlanan Fatsa Belediyespor maçı sonrasında ligde kalmayı oyun havası eşliğinde kutladı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası ile Bahar Kupası yarışları sona erdi. Toplam 230 sporcu mücadele ettiği yarışlarda, Şişecam Spor Kulübü ve Gündoğdu Spor Kulübü birincilikleri elde etti. Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, yarışların sorunsuz geçtiğini ve milli takım kampına davet edilen sporcuların belirlendiğini açıkladı.
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