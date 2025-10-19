Bulgaristan'ın düzenlenen 53. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nessebar kentinde gerçekleştirilen yarışlarda junior erkekler kategorisinde Kerem Kılıç, Balkan şampiyonu oldu.

Junior kızlar kategorisinde Maya Karabat birinciliğe, Deniz Acele de ikinciliğe ulaştı.

Senior kızlar kategorisinde ise Ada Vera Tüfekçiler, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.