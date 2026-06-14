53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks - Son Dakika
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53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks

53 yıllık hasret bitti! NBA\'de şampiyon New York Knicks
14.06.2026 07:38
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New York Knicks, NBA finalinde San Antonio Spurs'u 94-90 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve 53 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

NBA Play-Off Final serisi 5’inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1’e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

DEVREYİ SPURS ÖNDE TAMAMLADI

Frost Bank Center’da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37’lik skorla önde girdi. 

NEW YORK KNICKS GERİDEN GELDİ

Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü kaybeden San Antonio Spurs, New York Knicks'e 94-90 mağlup oldu.

53 YILLIK HASRET BİTTİ: ŞAMPİYONLAR!

Bu sonuçla birlikte seride durumu 4-1'e getiren New York Knicks, büyük hasretine son vererek 53 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. 

San Antonio Spurs, New York Knicks, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor 53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks - Son Dakika

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