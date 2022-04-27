55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı - Son Dakika
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55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı

27.04.2022 15:01
55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı

Kırşehir'de, 55 ilden 850 sporcunun katılım sağladığı güreş müsabakaları başladı.

Kırşehir'de, 55 ilden 850 sporcunun katılım sağladığı güreş müsabakaları başladı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı faaliyetleri Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de Kındam Kapalı Spor salonunda yapılıyor. Açılış seremonisi yapılan müsabakalar öncesinde konuşan il Gençlik Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, sportif faaliyetleri önemsediklerini sporcuların aynı zamanda da derslerinde gösterdikleri başarılarla örnek insanlar olacaklarını söyledi.

Hakemler ve teknik heyetler dahil olmak üzere Kırşehir'de bin 100 sporcu ağırlanırken, müsabakalar 30 Nisan tarihinde sona erecek. - KIRŞEHİR

55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı
55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı

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Kırşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı - Son Dakika


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