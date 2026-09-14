56 yaşındaki milli güreşçi Demirköse, dünya şampiyonasında altın madalya istiyor - Son Dakika
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56 yaşındaki milli güreşçi Demirköse, dünya şampiyonasında altın madalya istiyor

56 yaşındaki milli güreşçi Demirköse, dünya şampiyonasında altın madalya istiyor
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Veteran milli güreşçi Varol Demirköse, Ürdün'ün başkenti Amman'da 6-11 Ekim'de düzenlenecek Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda 88 kilo grekoromen stilde altın madalya için mücadele edecek. Daha önce dünya üçüncülüğü bulunan 56 yaşındaki Demirköse, Zonguldak'ta haftanın 6 günü çift idmanla hazırlanıyor.

Çocukluk yıllarında gönül verdiği güreş sporunu aynı azim ve kararlılıkla sürdüren veteran milli sporcu Varol Demirköse, üçüncülük elde ettiği Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda bu kez kürsünün zirvesinde yer almak istiyor.

Üç çocuğunu ve birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandıran 56 yaşındaki Demirköse'nin veteran kategorisinde ulusal şampiyonluklarının yanı sıra bir dünya 3'üncülüğü, 3 dünya 5'inciliği bulunuyor.

Zonguldak Fener Sporcu Kompleksi'nde haftanın 6 günü, bazı günler çift idmanla şampiyonaya hazırlanan Demirköse, Ürdün'ün başkenti Amman'da 6-11 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada 88 kilo grekoromen stilde mindere çıkacak ve altın madalya hayalini gerçekleştirmeye çalışacak.

"Sıradan bir müsabaka değil"

Varol Demirköse, AA muhabirine, ilk kez güreşe başladığından bu yana 46 yıl geçtiğini, aynı hevesle devam ettiğini söyledi.

Organizasyonlarda ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Demirköse, şimdi de veteranlarda mücadele edip aynı başarıları yaşamak istediğini anlattı.

Demirköse, pek çok güreşçinin yetişmesine katkı sağladığını aktararak Avrupa ve dünya şampiyonlarında derece yapan, antrenör olan, il müdürlüklerinde görev alan sporcular yetiştirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Her müsabakada elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini anlatan Demirköse, "46 yıl önce hedefim ne ise yine aynı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki bu sefer milletimize madalyayı hediye edeceğim." dedi.

Demirköse, ellerindeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştıklarına değinerek "Haftanın 6 günü toplam 9 antrenman yapıyorum. Bazı günler 2 idman yapıyorum çünkü gideceğimiz müsabaka sıradan bir müsabaka değil. Dünyanın en ünlü, en usta güreşçilerinin, şampiyonların güreştiği bir yer. Orada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 56 yaşındaki milli güreşçi Demirköse, dünya şampiyonasında altın madalya istiyor - Son Dakika

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