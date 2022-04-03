57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler

03.04.2022 16:39
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Bodrum'dan yapılacak başlangıcı ve Bodrum-Kuşadası etabı için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Bodrum'dan yapılacak başlangıcı ve Bodrum- Kuşadası etabı için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp Muğla- Aydın il sınırına kadar olan bölümü için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Vali Orhan Tavlı 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarışacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacağını, organizasyonun Muğla'nın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihinde ilk kez Bodrum'dan başlayacağını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı Ülkemizin ve Muğla'mızın doğa, tarih ve spor turizmine büyük katkı sağlayacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Muğla'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini, her türlü önlemin alındığını söyledi.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla Koordinatörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert katıldı. - MUĞLA

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için bir araya geldiler - Son Dakika


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