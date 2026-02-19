57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 57 milyon euro kadro değerine sahip olan Bodo/Glimt ile 666 milyon euro kadro değerine sahip olan Inter karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-1 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Sondre Fet, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Inter'in tek golü 30. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodo/Glimt, rövanş öncesinde büyük bir avantajın sahibi oldu. Rövanş karşılaşması 24 Şubat Salı günü Inter'in sahasında oynanacak.
