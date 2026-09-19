58 yaşındaki Aycan Kurtcan, yüksek atlamada 1,40 metreyle Balkan şampiyonu oldu

İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, Romanya'da düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 1,40 metrelik derecesiyle kürsünün zirvesinde yer aldı.

58 yaşındaki Kurtcan'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk atletizminde "uçan kız" lakabıyla tanınan 58 yaşındaki Aycan Kurtcan, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 55 yaş kategorisinde yarıştı.

Şampiyonanın ikinci hakkında 1,40 metreyi başarıyla geçen Kurtcan, Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurtcan, Balkan Şampiyonası'nın sezonun son, en keyifli ve en zevkli pist yarışı olduğunu belirtti.