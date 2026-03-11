6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor

6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar \'\'Kafayı yemiş bu!\'\' diyor
11.03.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı 6-1 yenen Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Joshua Kimmich, maç sonunda açıklama yaptı. Uzatma anlarında yedikleri gole değinen Alman oyuncu, ''Ne yazık ki maçın sonunda gol yedik. Bunun için üzgünüm. Daha dikkatli olmalıyız'' dedi. Bu açıklamalar kısa süre içerisinde gündem oldu. Bazı futbolseverler disiplinin önemine dikkat çekerken, bazıları da abartılı karşıladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 6-1 kazandı.

ATALANTA'NIN GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Josip Stanisic, 22 ve 64. dakikada Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson ve 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.

''NE YAZIK Kİ MAÇIN SONUNDA GOL YEDİK''

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Joshua Kimmich, maçın sonunda açıklamalarda bulunarak son anlarda yedikleri gole dert yandı. Gol yedikleri için üzgün olduğunu belirten Kimmich, ''Ne yazık ki maçın sonunda gol yedik. Bunun için üzgünüm. Daha dikkatli olmalıyız'' ifadelerini kullandı.

SÖZLERİYLE SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Alman oyuncunun bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverler disiplin ve daima kazanma isteğinin önemine dikkat çekti. Diğer bir kesim ise Kimmich'in yorumunu abartılı bularak rakip takıma saygısızlık olarak nitelendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:47:56. #7.13#
SON DAKİKA: 6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.