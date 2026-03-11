6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar \'\'Kafayı yemiş bu!\'\' diyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 6-1 kazandı.

ATALANTA'NIN GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Josip Stanisic, 22 ve 64. dakikada Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson ve 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.

''NE YAZIK Kİ MAÇIN SONUNDA GOL YEDİK''

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Joshua Kimmich, maçın sonunda açıklamalarda bulunarak son anlarda yedikleri gole dert yandı. Gol yedikleri için üzgün olduğunu belirten Kimmich, ''Ne yazık ki maçın sonunda gol yedik. Bunun için üzgünüm. Daha dikkatli olmalıyız'' ifadelerini kullandı.

SÖZLERİYLE SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Alman oyuncunun bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverler disiplin ve daima kazanma isteğinin önemine dikkat çekti. Diğer bir kesim ise Kimmich'in yorumunu abartılı bularak rakip takıma saygısızlık olarak nitelendirdi.