6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu\'nda 10K-21K kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 2029 Dünya Spor Başkenti Adayı olan şehirde, 20 Eylül 2026'da koşulacak organizasyonda 10K ve 21K kategorileri için başvurular açıldı.

Kayseri; spor alanındaki iddiasını uluslararası organizasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, altıncı kez sporcuları aynı start çizgisinde buluşturmaya hazırlanıyor. 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek maraton için 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde kayıt süreci resmen başladı. Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylığı hedefi doğrultusunda düzenlenen organizasyon, her yıl artan katılımcı sayısı ve uluslararası ilgisiyle dikkat çekiyor. 2025 yılında 19 ülkeden yüzlerce yabancı sporcunun katıldığı maraton, Türkiye'nin dört bir yanından elit atletleri de ağırlayarak önemli bir spor platformu haline geldi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen spor yatırımları ve projeler sayesinde Kayseri; Avrupa Spor Şehri ünvanı ve Altın Bayrak Ödülü gibi önemli başarılar elde ederken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı ile de uluslararası vizyonunu ortaya koyuyor. Bu kapsamda düzenlenen yarı maraton, kentin spor turizmi ve marka değerine önemli katkı sağlıyor.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

Her yıl şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, kentin güzellikleri tüm dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucuları maraton çatısı altında buluşturarak katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor. - KAYSERİ