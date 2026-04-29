6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 10K-21K kayıtları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 10K-21K kayıtları başladı

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu\'nda 10K-21K kayıtları başladı
29.04.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 2029 Dünya Spor Başkenti Adayı olan şehirde, 20 Eylül 2026'da koşulacak organizasyonda 10K ve 21K kategorileri için başvurular açıldı.

Kayseri; spor alanındaki iddiasını uluslararası organizasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, altıncı kez sporcuları aynı start çizgisinde buluşturmaya hazırlanıyor. 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek maraton için 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde kayıt süreci resmen başladı. Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylığı hedefi doğrultusunda düzenlenen organizasyon, her yıl artan katılımcı sayısı ve uluslararası ilgisiyle dikkat çekiyor. 2025 yılında 19 ülkeden yüzlerce yabancı sporcunun katıldığı maraton, Türkiye'nin dört bir yanından elit atletleri de ağırlayarak önemli bir spor platformu haline geldi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen spor yatırımları ve projeler sayesinde Kayseri; Avrupa Spor Şehri ünvanı ve Altın Bayrak Ödülü gibi önemli başarılar elde ederken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı ile de uluslararası vizyonunu ortaya koyuyor. Bu kapsamda düzenlenen yarı maraton, kentin spor turizmi ve marka değerine önemli katkı sağlıyor.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

Her yıl şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, kentin güzellikleri tüm dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucuları maraton çatısı altında buluşturarak katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 10K-21K kayıtları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:28:24. #7.12#
SON DAKİKA: 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 10K-21K kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.