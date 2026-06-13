60. Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

60. Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları

13.06.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışlarında Ahmet Arel Barut birinci oldu, Madalyalar sahiplerini buldu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları'na 21 sporcu katıldı.

Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, madalya için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda Ahmet Arel Barut birinci, Rüzgar Uzel ikinci, Mehmet Maçin üçüncü oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde sportif etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yelkencilerin kısasıya mücadele ettiğini ifade eden Nallar, Macar prensi Ferenc Rakoczi adına düzenlenen yarışlarının geleneksel hale geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Nallar ve protokol üyeleri sporculara madalya verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Tekirdağ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 60. Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
“30 yıldır mücadele veriyorum“ diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak "30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında 5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 14:10:01. #7.12#
SON DAKİKA: 60. Kiraz Festivali'nde Yelken Yarışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.