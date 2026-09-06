62 yaşındaki antrenör Cavit Şengün, Avrupa veteranlar şampiyonasında madalya hedefliyor

Karabük'te 45 yaşından sonra başladığı badmintonda ulusal başarılar elde eden ve işitme engelli sporcuları milli takıma kazandıran 62 yaşındaki antrenör Cavit Şengün, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Veteranlar Badminton Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Daha önce voleybol ve futbol branşlarıyla ilgilenen 4. kademe badminton antrenörü Şengün, 45 yaşından sonra tanıştığı badmintonda Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Balkan üçüncülüğü elde etti.

Antrenörlük kariyerinde işitme engelli milli sporcular yetiştiren Şengün, antrenörlüğünü üstlendiği Hale Nur Küçüksevgili ile Litvanya'da Avrupa ikinciliği, Furkan Büyükgöze ile de Brezilya'da dünya ikinciliği gururu yaşadı.

Trabzon'da 26-29 Ağustos'ta düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +60 tek erkekler kategorisinde birinci, +55 karışık kategorisinde ise partneri İmran Doğan ile ikinci olan Şengün, 19-26 Eylül'de İtalya'nın Cagliari şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cavit Şengün, AA muhabirine, antrenörlüğün yanı sıra veteranlar kategorisinde uzun yıllardır sporcu olarak yarıştığını söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır badminton yarışmalarına katıldığını belirten Şengün, "İşitme engellilerden başarılı olmuş milli sporcumuz Hale Nur Küçüksevgili'yi yetiştirdim. Hale Nur'la Litvanya'da Avrupa derecesi yaptık. Litvanya'da Hale'nin Avrupa ikinciliği gelmişti. O zaman da antrenörüydüm. En son antrenör olarak Brezilya'da Furkan Büyükgöze ile dünya ikinciliği aldık. Bu da bizim, ülkemizin yaptığı büyük derecelerden biri." diye konuştu.

"Türkiye'deki yaşıtlarım çok ilgi gösteremiyor ama Avrupa'da öyle değil"

Hale Nur Küçüksevgili'nin antrenörlüğünü yapmaya devam ettiğini dile getiren Şengün, "62 yaşındayım. Daha önce badminton diye bir spor ülkemizde yoktu. Spora 45 yaşımdan sonra başladım. Geçmişte voleybol ve futbol gibi branşlarla da uğraştım. O branşlarla uğraşırken fark edip badmintona geçtim." dedi.

Cavit Şengün, tek erkekler, karışık ve çift erkekler kategorisinde her yıl dereceler aldığını, Balkan üçüncülüğünün bulunduğunu ancak katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapamadığını kaydetti.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Şengün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bayağı güçlü olmak zorundayız. Avrupa'da bizim kategorilerimizde çok sporcu var. Duyduğumuza göre 2500'e yakın katılım varmış. İşimiz oldukça zor. Türkiye'deki yaşıtlarım bu spora çok ilgi gösteremiyor maalesef bilmedikleri için, çocukluk yıllarında oynamadıkları için ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da sert rakipler bizi bekliyor. İnşallah orada derece yapmaya çalışacağım. Madalyayla dönebilirsem iyi. Yani şampiyonluk dersem biraz hayal gibi geliyor ama bakalım. İnşallah şans yaver gider, yüzümüze gülerse oradan da dereceyle dönersem benim için çok büyük mutluluk olur, ülkemize madalya getirmiş olurum."