661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belirlendi - Son Dakika
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belirlendi

25.05.2022 15:36
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belirlendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belli oldu.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belli oldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk gün seyircilerin ücretsiz izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları ikinci gün için birinci kademe 120, ikinci kademe 100 lira olarak belirlendi.

Organizasyonun son gününü izlemek isteyenler ise birinci kademe için 150, ikinci kademe için 130 lira ödeyecek.

Biletler, yarından itibaren internet üzerinden alınabilecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'inci buluşması, 1 Temmuz Cuma günü minik boyların kol bağlamasıyla başlayacak.

Başpehlivanlar ise 2 Temmuz Cumartesi günü mücadele için çayıra çıkacak. Organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü Türkiye başpehlivanının belirleneceği final güreşiyle sona erecek.

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Kaynak: AA

Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları belirlendi - Son Dakika


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