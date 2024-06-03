663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü

Edirne'de düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ve kurum müdürleri katıldı.

03.06.2024 22:15
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Edirne'de 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce güreşseveri ağırlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda alt komisyonların kendi alanları ile ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirilerek, gerekli planlamalar yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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