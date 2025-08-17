664. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

664. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Gerçekleşti

17.08.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nedim Gürel, Domaniç'te düzenlenen güreşlerde başpehlivanlık unvanını kazandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde Ali Gürbüz'ü yenen Nedim Gürel başpehlivanlığı kazandı.

Domaniç Belediye Başkanlığı'nca Domaniç Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen yağlı güreşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde 300 güreşçi katıldı. Kent protokolü ile çevre il ve ilçelerin belediye başkanlarının da katıldığı organizasyon vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaş, Domaniç'in sadece doğal güzellikleri ile değil tarihi ve kültürel mirasları ile de öne çıktığını vurgularken, er meydanındaki kalabalığın, güreş geleneğinin gelecekte de yaşayacağının bir göstergesi olduğunu söyledi. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise ilçenin, Osmanlı'nın kuruluş toprakları olduğunu hatırlatarak, "Bu er meydanı sadece sporun değil, tarihin ve kültürün de yaşatıldığı bir alandır" dedi.

BAŞPEHLİVAN GÜREL OLDU

Sabah saatlerinde başlayan kıran kırana güreşlerin başpehlivanlık final müsabakasında Ali Gürbüz'ü yenen Nedim Gürel başpehlivanlığı kazandı. Organizasyonda üçüncülüğü Arif Akın ile Feyzullah Aktürk paylaştı. Baş altı kategorisinde ise Bekir Can Özturgut birinci, Gürkan Balcı ikinci ve Rıza Durmuş ile İlker Durmuş üçüncü oldu.

Güreş gelenekleri arasında yer alan ağalık ihalesini ise 1 milyon lira bedelle geçen yıl da güreş ağalığını üstlenen İsmail Akgüneş kazandı. Güreşlerin ardından düzenlenen törenle pehlivanlara ödülleri verildi.

Haber-Kamera: Mustafa Yiğit/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ali Gürbüz, Kütahya, Domaniç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 664. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı
Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi
Galatasaray’ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası
Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 23:09:45. #7.11#
SON DAKİKA: 664. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.