664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu

06.07.2025 13:58
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Yarı finale kalan güreşçiler Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan oldu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yarı finalinde Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan mücadele edecek.

Organizasyonun son gününde başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları için güreşçiler Sarayiçi Er Meydanı'na çağrıldı. Kura sonucu Erkan Taş-Orhan Okulu, Enes Doğan- İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk-İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek-Ali İhsan Batmaz eşleşti.

Peşreve çıkan pehlivanlar daha güreşmeye başladı.

Ali Gürbüz'ü yenen Feyzullah Aktürk, İsmail Koç'u da eledi

Çeyrek finalin önemli müsabakalarından biri ikinci turda Ali Gürbüz'ü yenen Feyzullah Aktürk ile İsmail Koç arasında yapıldı.

Feyzullah'ın kasnağa yönelik ataklarına İsmail uzun kollarıyla izin vermedi. Kule hakemleri pasif güreştiği için Feyzullah Aktürk'e ihtar verdi. Seyirci de İsmail lehine tezahüratta bulunarak Feyzullah'a tepki gösterdi. Bu gelişmeler sonrası Feyzullah güreşe hareket getirdi.

Feyzullah Aktürk'ün iç kazık oyununu bozmaya çalıştığı sırada sakatlanan İsmail Koç için sahaya sağlık ekipleri geldi. Kısa süre tedavinin ardından güreş yeniden başladı. Normal sürede rakiplerin birbirine üstünlük sağlayamadığı müsabakada puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde Feyzullah Aktürk, İsmail Koç'tan puan alarak adını yarı finale yazdırdı.

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can elendi

Yusuf Can Zeybek ile Ali İhsan Batmaz arasındaki çeyrek finalde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek daha atak güreşti.

Rakibini uzun süre bastırarak bunaltan Yusuf Can, normal sürede Ali İhsan'a üstünlük sağlayamadı. Puanlama bölümünde ise rakibinin boşluğundan yararlanan Ali İhsan Batmaz, paçasını kaptırmasına rağmen kurtularak arkasına geçtiği Yusuf Can'dan puan aldı ve müsabakadan galip ayrıldı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeyrek finalde veda eden Yusuf Can Zeybek, üst üste 3. kez şampiyon olarak altın kemerin daimi sahibi olma hayaline ulaşamadı.

Çeyrek finalde Orhan Okulu da alışılagelmiş stili sürerek rakibini yorduktan sonra puanlama bölümünde Erkan Taş'ı mağlup etti.

İsmail Balaban ile Enes Doğan mücadelesinde de farklı bir durum yaşandı. Yırtılan kispetini değiştirmesi için Enes Doğan'a 10 dakika süre verildi. Daha sonra güreş devam etti. Puanlama bölümüne taşınan güreşi Enes Doğan kazandı.

Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan yarı finalde güreşme hakkını elde etti.

Kaynak: AA

Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yarı Finale Yükselenler Belli Oldu - Son Dakika
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