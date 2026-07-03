665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne\'de görkemli törenle başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu, göndere bayrak çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, tarihin, kültürün, fatihlerin, sultanların şehri Edirne'de ecdadın izinden yürüyerek, asırlardır süregelen bir geleneği daha yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Er meydanına çıkan her pehlivanın sırtını bu toprakların şanlı tarihine dayadığını, göğsünde ise milletin inancını taşıdığını ifade eden Sezer, "Çekilen her peşrev, atılan her adım bizi biz yapan değerlerin, kardeşliğin ve birliğin en gür sesidir." dedi.

Kırkpınar'da gücün ahlakla, cesaretin tevazuyla anlam kazandığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu meydanda güç ahlakla anlam kazanır. Cesaret tevazuyla değer bulur. Rekabet kardeşlikle güzelleşir. Bu sebeple er meydanından yükselen her alkış yalnızca bir pehlivanı değil, yüzyıllardır yaşayan bir medeniyet anlayışını selamlamaktadır."

Sezer, Kırkpınar'ın 665 yıldır yiğitliğin ve mertliğin sembolü olduğunu dile getirdi.

Pehlivanların yanı sıra cazgırlar, davul-zurna ustaları, hakemler, yağcılar ve bezcilerin de bu kültürel mirasın ayrılmaz parçaları olduğunu anlatan Sezer, er meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Kırkpınar'ın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan evrensel bir değer olduğuna dikkati çeken Sezer, organizasyona katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına, Edirne Belediyesine, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna, Kırkpınar Ağalığına, pehlivanlara ve güreşseverlere teşekkür etti.

"Pehlivanların mücadelesini izleyerek büyüdüm"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Kırkpınar'da tarih, kültür ve geleceğin bir arada yaşatıldığını belirtti.

Kırkpınar'ı sadece izleyerek değil yaşayarak öğrendiğini dile getiren Gencan, "Davulun sesiyle heyecanlandım, cazgırların duasını dinleyerek er meydanına çıkan pehlivanların mücadelesini izleyerek büyüdüm." dedi.

Bundan dolayı Kırkpınar denildiğinde aklına sadece güreşlerin değil, şehrin hafızasının geldiğini ifade eden Gencan, 6,5 asırdır aynı meydanda geleneğin yaşatıldığını kaydetti.

"Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise 2024'ten itibaren hayata geçirilen yeni sistemle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yalnızca elit sporcuların mücadele ettiği, uluslararası niteliği güçlenen bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısının 3 bin 800'e kadar çıktığını ve bunun organizasyonun sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğunu ifade eden Türkiş, yapılan düzenlemelerle artık yalnızca başarılı ve iddialı sporcuların er meydanında yer aldığını kaydetti.

Geçen yıl organizasyonun en az 21 milyon kişi tarafından televizyonlardan, yaklaşık 6 milyon kişi tarafından da sosyal medya üzerinden izlendiğini belirten Türkiş, bu ilginin Kırkpınar'ın uluslararası görünürlüğünü artırdığını söyledi.

Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü de Kırkpınar geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu'nun çaldığı Mehter Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı.