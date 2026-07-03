665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve dünyanın en eski kesintisiz sürdürülen spor organizasyonlarından biri olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı.

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen törene protokol üyeleri, güreş camiasının temsilcileri, başpehlivanlar ve çok sayıda güreşsever katıldı. Açılış seremonisi, 2025 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'nun Türk bayrağını göndere çekmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırkpınar'ın asırlardır yaşatılan gelenekleri bir kez daha hayat buldu.

Törende, sözü ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait olan Kırkpınar Marşı, oğlu Seven Sansı'nın da bando ekibine eşlik etmesiyle seslendirildi. Dev Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen seremoninin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Davul ve zurna seslerinin yankılandığı Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar altın kemer hedefiyle dualı çayıra çıkarken, tribünleri dolduran binlerce güreşsever de tarihi organizasyonun heyecanını paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Kırkpınar'ın eşsiz atmosferine tanıklık etti.

"Kırkpınar Türk'ün er meydanıdır"

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, konuşmasında Kırkpınar'ın yalnızca bir yağlı güreş organizasyonu olmadığını vurgulayarak, "Kırkpınar Türk'ün er meydanıdır. Kırkpınar'ı anlamak için önce er meydanını anlamak gerekir. Er meydanı, insanın kendisiyle yüzleşmesi, nefsine hakim olması, cesaret göstermesi, Elif gibi dimdik durması ve Vav gibi tevazu sahibi olmasıdır. Burada sadece pehlivanlar güreşmez; onlar güreştiğinde bu aziz milletin ruhu, geçmişi ve duruşu da güreşir" dedi.

"Bu yıl çok daha başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğimize inanıyorum"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise 2022 yılında Kırkpınar için yeni hedefler belirlediklerini belirterek, 2024 yılından itibaren organizasyonun yeni bir anlayışla düzenlendiğini söyledi. Türkiş, "Bugün Kırkpınar adeta bir olimpiyat, adeta bir dünya şampiyonası gibi yalnızca elit sporcuların yer aldığı prestijli bir organizasyona dönüştü. Geçtiğimiz yıl bunun olumlu sonuçlarını gördük. Bu yıl çok daha başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Rekabet kardeşlikle güzelleşir"

Edirne Valisi Yunus Sezer de konuşmasında Kırkpınar'ın taşıdığı tarihi ve manevi değere dikkat çekerek, "Dualı çayırda güreşen her pehlivan sırtını bu toprağın şanlı tarihine dayamakta, göğsünde bu milletin inancını taşımaktadır. Çekilen her peşrev, atılan her adım bizi biz yapan kardeşliğin, birliğin ve değerlerin simgesidir. Bu meydanda güç ahlakla, cesaret tevazuuyla anlam kazanır. Rekabet kardeşlikle güzelleşir. Tam 665 yıldır davullar yiğitlik için vuruyor, cazgırlar mertlik için haykırıyor. Kırkpınar, milletimizin gücünü ve asaletini tüm dünyaya göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı ve çeşitli kurumlardan gönderilen kutlama telgrafları okundu. Törenin sonunda geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu er meydanını selamlarken, bu yılın başpehlivanına takılacak altın kemer de kortejde ilk kez görücüye çıktı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında farklı boylarda yüzlerce pehlivan, Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Organizasyon sonunda başpehlivan unvanını kazanacak isim, Türk yağlı güreşinin en büyük ödülü olan altın kemerin sahibi olacak. - EDİRNE