674. Elmalı Güreşleri'nde çeyrek finalistler belli oldu, son şampiyon elendi - Son Dakika
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674. Elmalı Güreşleri'nde çeyrek finalistler belli oldu, son şampiyon elendi

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674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde dördüncü tur mücadeleleri sona erdi, Mustafa Taş, Osman Kan, Orhan Okulu, Hasan Güzeller, Mehmet Yeşil, Onur Susuz, Bekir Eryücel ve Yıldıray Pala çeyrek finale çıktı. Son iki yılın şampiyonu Enes Doğan, Mustafa Taş'a yenilerek altın kemer şansını kaybetti.

674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 8. ve son etabı olma özelliği taşıyan organizasyonun ikinci günü, Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Dördüncü tur sonunda başpehlivanlar Mustafa Taş, Osman Kan, Orhan Okulu, Hasan Güzeller, Mehmet Yeşil Yeşil, Onur Susuz, Bekir Eryücel ve Yıldıray Pala, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Son iki yılın şampiyonu Enes Doğan, Mustafa Taş'a mağlup olarak organizasyona dördüncü turda veda etti. Doğan, bu sonuçla Elmalı'da altın kemerin ebedi sahibi olma şansını kaybetti.

Bu arada başpehlivanlar Hamza Özkaradeniz ile Bekir Eryücel arasındaki dördüncü tur mücadelesi 2 saat sürdü. Özkaradeniz'in üç ihtar alması üzerine maçı Eryücel kazandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, CW Enerji Yağlı Güreşleri ve Cumhurbaşkanlığı Kupası için puan kazandıran turnuva kapsamındaki 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, yarın final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Elmalı Yağlı Güreşleri, Yıldıray Pala, Mehmet Yeşil, Mustafa Taş, Enes Doğan, Susuz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 674. Elmalı Güreşleri'nde çeyrek finalistler belli oldu, son şampiyon elendi - Son Dakika

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