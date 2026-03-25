68 Yaşındaki Osman Kılıç\'ın Kırşehirspor Aşkı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 68 yaşındaki Osman Kılıç, hayatını adadığı Kırşehirspor'a olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

Yarım asrı aşan taraftarlık serüvenini sürdüren Kırşehirli 68 yaşındaki Osman Kılıç, 20 yılı aşkın süredir Kırşehirspor forması satarak hem geçimini sağlıyor hem de sevdiği kulübe destek oluyor. 56 yıldır Kırşehirspor taraftarı olduğunu belirten Kılıç, gençlik yıllarından bu yana takımını hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Her şartta maçlara gitmeye özen gösterdiğini ifade eden Kılıç, "68 yaşındayım, 56 yıllık Kırşehirspor taraftarıyım. Hiç şaşmadan biletimi alıp maçı izledim. İyi günde de kötü günde de takımımı desteklerim" dedi. Takımın geçmiş kadrolarını dahi ezbere bildiğini aktaran Kılıç, Kırşehirspor sevgisinin kendisi için bir tutkunun ötesinde olduğunu vurguladı. Kılıç; "Yıllar öncesi takımın kadrosunu dahi sayabilirim. Kırşehirspor'la vatan aşkı var" diye konuştu.

Uzun yıllardır forma satışı yaptığını belirten Kılıç, özellikle Kırşehirspor ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formalarına ilginin sürdüğünü aktardı. Taraftarın her zaman takımına sahip çıkması gerektiğini belirten Kılıç, "Türkiye Milli Takımı forması ile Kırşehirspor formasına rağbet var. Kimseler olmasa da ben yalnız başıma da maçı izlerim" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR