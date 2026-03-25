68 Yaşındaki Osman Kılıç'ın Kırşehirspor Aşkı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

68 Yaşındaki Osman Kılıç'ın Kırşehirspor Aşkı

25.03.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Kılıç, 56 yıldır Kırşehirspor taraftarı ve yıllardır forma satarak kulübe destek oluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 68 yaşındaki Osman Kılıç, hayatını adadığı Kırşehirspor'a olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

Yarım asrı aşan taraftarlık serüvenini sürdüren Kırşehirli 68 yaşındaki Osman Kılıç, 20 yılı aşkın süredir Kırşehirspor forması satarak hem geçimini sağlıyor hem de sevdiği kulübe destek oluyor. 56 yıldır Kırşehirspor taraftarı olduğunu belirten Kılıç, gençlik yıllarından bu yana takımını hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Her şartta maçlara gitmeye özen gösterdiğini ifade eden Kılıç, "68 yaşındayım, 56 yıllık Kırşehirspor taraftarıyım. Hiç şaşmadan biletimi alıp maçı izledim. İyi günde de kötü günde de takımımı desteklerim" dedi. Takımın geçmiş kadrolarını dahi ezbere bildiğini aktaran Kılıç, Kırşehirspor sevgisinin kendisi için bir tutkunun ötesinde olduğunu vurguladı. Kılıç; "Yıllar öncesi takımın kadrosunu dahi sayabilirim. Kırşehirspor'la vatan aşkı var" diye konuştu.

Uzun yıllardır forma satışı yaptığını belirten Kılıç, özellikle Kırşehirspor ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formalarına ilginin sürdüğünü aktardı. Taraftarın her zaman takımına sahip çıkması gerektiğini belirten Kılıç, "Türkiye Milli Takımı forması ile Kırşehirspor formasına rağbet var. Kimseler olmasa da ben yalnız başıma da maçı izlerim" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehirspor, Osman Kılıç, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 17:56:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.