7 Aylık Hamile Azerbaycanlı Okçu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Destek Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

7 Aylık Hamile Azerbaycanlı Okçu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Destek Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, oyunlardaki performansıyla seyircilerden büyük destek aldı. İlk maçında Çinli sporcu Qixuan An'ı mağlup eden Ramazanova, tribünler tarafından alkışlandı. Ancak son 16 turuna yükselemeyen sporcu, basın mensuplarına üzgün olduğunu belirtti. Hamile olmasının antrenmanları etkilemediğini söyleyen Ramazanova, seyircilerin verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti. Antrenörü ise sporcusunun hamileliği nedeniyle heyecanlandığını dile getirdi.

30.07.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, oyunlardaki performansıyla seyircilerden büyük destek aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen organizasyonda ilk maçında Çinli sporcu Qixuan An'ı 6-5 mağlup eden Azerbaycanlı okçuyu, tribünler uzun süre alkışladı.

Son 32 turuna yükselerek Alman okçu Michelle Kroppen'le eşleyen 34 yaşındaki sporcu, bu turda ise rakibine 6-2 mağlup olarak son 16 turuna yükselemedi.

Invalides alanındaki tribünleri dolduran sporseverler, alkışlarla Yaylagül Ramazanova'ya destek verdi.

Karşılaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Azerbaycanlı sporcu, son 16 turuna kalmayı çok istediğini ancak bunu başaramadığı için üzgün olduğunu söyledi.

7 aylık hamile olduğunu belirten Ramazanova, "Bebeğin sağlığı yerinde. Hamileyim ama olimpiyatlara da her zamanki gibi hazırlandım. Hamile olmam, antrenmanlara etki etmedi." açıklamasını yaptı.

Yaylagül Ramazanova, seyircilerin verdiği destek hakkında, "Çok destek verdiler. Son atışlarda 10 atsaydım daha çok alkış gelirdi. Devamını getirmek isterdim ama yapamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Türk sporcularla ilgili konuşan Ramazanova, "Olimpiyat Köyü'nde sadece okçuları görüyorum. Mete Gazoz son etabında 30 attı. Ben de onun gibi 30'la devam etmeyi çok istiyordum ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Antrenör Natiq Fazilov: "Ondan çok ben heyecanlanıyorum"

Yaylagül Ramazanova'nın antrenörü Natiq Fazilov da sporcusunun 7 aylık hamile olduğunu belirterek "Atış yaparken bir ona bakıyorum, bir çocuğa bakıyorum. Ondan çok ben heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın dün kazandığı bronz madalyaya da değinen Fazilov, "Öncelikle Türkiye takımını tebrik ediyorum. Dün erkekler çok güzel sonuç aldı. Bronz madalya aldılar. Okçuluk tarihinde çok muteber ve güzel bir başarı oldu. Bütün Türk dünyasını tebrik ediyorum. İnşallah bu olimpiyatta da Türkiye çıkışını sürdürecek, Azerbaycan da çıkış yapacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 Aylık Hamile Azerbaycanlı Okçu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Destek Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: 7 Aylık Hamile Azerbaycanlı Okçu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Destek Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement