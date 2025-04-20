7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Tamamlandı

Dünya Etnospor Birliği Üyesi Eröğüt, forumun spor diplomasisi açısından faydalı olduğunu belirtti.

20.04.2025 20:25
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Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etno spor Forumu'na katılan Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, organizasyonun spor diplomasisi açısından faydalı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde tamamlanırken Eröğüt, moderatörlüğünü yaptığı iletişim panelinin ardından AA'ya açıklamada bulundu.

Eröğüt, "Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen önemli bir spor diplomasisi forumuydu. 32'den fazla ülke katıldı. Burada bakanlar, federasyon başkanları, taban birlikleri çok geniş şekilde temsil edildi. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bütün fikirler paylaşıldı ve kağıda döküldü. Önümüzdeki yıllarda da bunun faydalarını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Forumda düzenlenen iletişim panelinin moderatörlüğünü yapması hakkında ise Eröğüt, "İletişim bu sürecin önemli ayaklarından biri. Geçmişten gelen kültürel mirasımızı gelecek nesillere hem koruyarak hem de doğru şekilde nasıl aktarabiliriz bunu konuştuk. Tabii burada dijitalleşme çok önemli bir etken. O yüzden katılımcılar da çok güzel bilgiler, fikirler verdiler. Bence çok faydalı bir forum oldu." ifadelerini kullandı.

Eröğüt, "Bir diğer yenilik de geleneksel sporların olimpiyatları 4 yılda bir düzenlenecek. Dün hem başkanımız hem dört ülkenin bakanları tarafından kuruluş sözleşmesi imzalandı. Bu da geleneksel sporların geleceğe aktarılması için bence çok önemli rol oynayacak." diye konuştu.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla ve 75 ülkeden katılımla gerçekleştirildi. Bugün sona eren forum; oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler aracılığıyla geleneksel sporların geleceğine ışık tuttu. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alındı, gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Tamamlandı - Son Dakika
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