7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak - Son Dakika
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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak

22.08.2022 17:54
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Oyunları Krakow ve Malopolska kentlerinde 21 Haziran-2 Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin de organizasyonda yer alacağının aktarıldığı açıklamada, "7'li Ragbi Kadınlar Milli Takımı'mızdan tarihi bir başarı. 2023 yılında yapılacak Avrupa oyunlarına millilerimiz katılım hakkı elde etti. Oyunlarda 2024 Paris Yaz Olimpiyatları kalifikasyon müsabakaları oynanacaktır. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz." denildi.

YORUMLAR
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Boccia Milli Takımı, Polonya'da mücadele edecek Boccia Milli Takımı, Polonya'da mücadele edecek
Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak - Son Dakika

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