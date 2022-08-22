7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak

Türkiye'nin de organizasyonda yer alacağının aktarıldığı açıklamada, "7'li Ragbi Kadınlar Milli Takımı'mızdan tarihi bir başarı. 2023 yılında yapılacak Avrupa oyunlarına millilerimiz katılım hakkı elde etti. Oyunlarda 2024 Paris Yaz Olimpiyatları kalifikasyon müsabakaları oynanacaktır. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Oyunları Krakow ve Malopolska kentlerinde 21 Haziran-2 Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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