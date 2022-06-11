7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi

11.06.2022 20:38
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Trophy Serisi'nde çeyrek finale çıktı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki organizasyonda milli takım ilk maçında Finlandiya'yı 12-10 mağlup etti.

İkinci maçta İtalya'yla karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 17-5 mağlup ayrıldı. Milli takım, üçüncü maçında ise Danimarka'yı 22-7 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, yarın çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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