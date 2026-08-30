7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu Şampiyon Oldu

Motor sporlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, İngiltere'de düzenlenen SuperOne Karting Şampiyonası'nın micro max kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Shenington kentinde gerçekleştirilen SuperOne serisinin 11 ve 12. ayak yarışlarının ardından micro max kategorisinde mücadele eden Zayn Sofuoğlu, sezonu şampiyon tamamladı.

Formula 1'in önemli pilotlarından Jenson Button, Lewis Hamilton, George Russell, Alex Albon ve Lando Norris'in de kariyerlerinin ilk dönemlerinde mücadele ettiği seride birinciliğe ulaşan Zayn Sofuoğlu, organizasyonda micro max kategorisinin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nu başarısından dolayı tebrik etti.