73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası - Son Dakika
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73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

22.02.2022 23:29
73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda kadınlarda ikinci gün karşılaşmaları yapıldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda kadınlarda ikinci gün karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Esra Yıldız, ilk karşılaşmalarından galip ayrıldı.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz, 70 kiloda Ukraynalı Tetiana Petrovych, Esra ise 63 kiloda Rus Irina Avtina ile yaptığı karşılaşmayı kazandı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da dün ilk maçında Belaruslu Yuliya Apanasovich'i mağlup etmişti.

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Bulgaristan, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası - Son Dakika


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