75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi

19.06.2022 01:08
75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Craiova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 19 branşta madalyalar sahibini buldu.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde 2 altın, 4 gümüş, 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Madalya sıralamasında ev sahibi Romanya 5 altına ulaşarak ilk sıraya yükselirken, milliler, ilk gün sonunda sıralamada üçüncülükte yer alıyor.

Şampiyonada milli takımın iki altın madalyası, Kayhan Özer ve Emine Hatun Tuna-Mechaal'den geldi. 100 metrede 10.31'le en iyi derecesini koşan Kayhan, ilk kez açıkta bireysel Balkan şampiyonluğu elde ederken, aynı yarışta Ertan Özkan da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar 3000 metre mücadelesinde ise Emine Hatun Tuna-Mechaal, 9.30.97'lik derecesiyle kariyerinde ilk kez büyüklerde açık sahada Balkan şampiyonluğu sevinci yaşadı. Mechaal'in hemen ardında 9.33.10 koşan Fatma Arık da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Üç adım atlamada Balkan salon şampiyonu Tuğba Danışmaz, ünlü Sırp sporcu Ivana Vuleta ile yarıştığı müsabakada ikinci oldu. Tuğba Danışmaz, 14,07 metreyle gümüş madalya alırken, Vuleta çıktığı ilk önemli üç adım atlama yarışmasında 14,24 metreyle altın madalyaya uzandı.

Kadınlar 400 metrede Büşra Yıldırım, en iyi derecesini 52.88'e indirerek gümüş madalya kazanırken, kadınlar cirit atmada da Esra Türkmen 57,14 metreyle bronz madalya elde etti.

Milli formayla ilk kez yarışan Ekaterina Guliyev, 800 metrede 2.02.38'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ayrıca 3000 metre su engellide genç atlet Ruken Tek 9.51.48 dakikayla, sırıkta ise Buse Arıkazan 4,30 metreyle Balkan üçüncüsü oldu.

Erkekler gülle atmada yeni Türkiye rekortmeni Alperen Karahan, 20,20 metrelik dereceyle gümüş madalya kazanırken, çekiç atmada Özkan Baltacı kariyerindeki altıncı Balkan madalyasını elde etti. Özkan, finalde 74,24 metre atarak üçüncülüğe uzandı. Türkiye'nin bir diğer bronz madalyası ise erkekler 5000 metrede 13.58.76 dakikalık derece yapan Sezgin Ataç'tan geldi.

Organizasyon, bugün sona erecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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